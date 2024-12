La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino aggiornata dopo la discesa libera di Beaver Creek di venerdì 6 dicembre. Rimangono invariate le prime posizioni: il francese Clement Noel e il norvegese Henrik Kristoffersen sono in vetta alla classifica con 200 punti, davanti all’altro norvegese Alexander Steen Olsen. Con la vittoria sulla Birds of Prey si inserisce al quinto posto Justin Murisier, mentre grazie al secondo posto fa capolino in top10 anche il dominatore delle ultime stagioni Marco Odermatt. Scivola al 13esimo posto Alex Vinatzer, migliore degli italiani.

RISULTATI DISCESA LIBERA BEAVER CREEK

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE 2024/25 DOPO DISCESA LIBERA BEAVER CREEK

Clement Noel(FRA) 200/ Henrik Kristoffersen (NOR) 200 – Alexander Steen Olsen (NOR) 148 Atle Lie McGrath (NOR) 142 Justin Murisier (SUI) 114 Loic Meillard (SUI) 105 Kristoffer Jakobsen (SWE) 104 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 100 Steven Amiez (FRA) 90 Marco Odermatt (SUI) 80

13. Alex Vinatzer (ITA) 59

34. Luca De Aliprandini (ITA) 26

55. Giovanni Borsotti (ITA) 12

55. Dominik Paris (ITA) 12

65. Florian Schieder (ITA) 8

74. Mattia Casse (ITA) 5

74. Tobias Kastlunger (ITA) 5

78. Giovanni Franzoni (ITA) 4

82. Stefano Gross (ITA) 3