La diretta testuale di Cerignola-Team Altamura, incontro valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I padroni di casa devono mantenere la seconda posizione dagli attacchi delle inseguitrici, con il Monopoli che incalza a -1, e possibilmente riavvicinare il Benevento capolista, distante quattro lunghezze. Gli ospiti però stanno vivendo un bel periodo, che li ha portato a debita distanza dalla zona play-out. L’incontro è in programma nella giornata di venerdì 6 dicembre alle ore 20.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

CERIGNOLA-TEAM ALTAMURA 1-1 (44′ Capomaggio, 66′ Maggio)

FINISCE QUI: Cerignola e Team Altamura si dividono la posta in palio!

90′ – 4′ di recupero

84′ – D’AMICO! A un passo dal vantaggio il Team Altamura: la conclusione del suo attaccante finisce a un soffio dalla traversa!

80′ – Giallo per il neo entrato Visentin

78′ – Girandola di cambi da entrambe le parti

66′ – PAREGGIO ALTAMURA! Calcia Molinaro, si oppone con i piedi Greco ma sulla respinta il più lesto di tutti è Grande che fa 1-1!

65′ – Giallo per Bianchini

57′ – OCCASIONE CERIGNOLA! Ancora una volta salva tutto Russo e tiene in vita i suoi: super parata su Russo!

54′ – Ammonito Paolucci

46′ – Al via la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – 2′ di recupero

44′ – CERIGNOLA IN VANTAGGIO! Ha segnato Capomaggio: colpo di testa da distanza ravvicinata a meritato 1-0 dei padroni di casa!

42′ – Ammonito Silletti: primo giallo del match

31′ – RISPOSTA ALTAMURA! Grande in contropiede sciupa e calcia tra le braccia di Greco!

29′ – TRAVERSA CERIGNOLA! Ancora cross di Russo per Paolucci, che stacca di testa: altro miracolo di Viola che devia sulla traversa!

25′ – PAOLUCCI! Calcia da due passi su cross di Russo, miracolo di Viola che tiene in piedi l’Altamura!

20′ – Poche emozioni finora

8′ – Problema fisico per Coccia, costretto ad uscire: al suo posto Tentardini

1′ – Via al match!

20.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Cerignola-Team Altamura!