Gigante femminile Jasna 2024, risultati e classifica: domina Hector, Shiffrin e Robinson lontanissime completano il podio

Gara stellare di Sara Hector, che sbaraglia la concorrenza e vince con un distacco abissale lo slalom gigante di Jasna 2024, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La svedese ha fatto segnare il crono di 2’17″80, staccando addirittura di 1.52 la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, seconda classificata. Completa il podio la neozelandese Alice Robinson a 2.71, che trova il settimo podio in carriera. La campionessa olimpica della disciplina è stata inarrivabile per tutti oggi, perfetta sul ghiaccio delle nevi slovacche e si è meritata ampiamente la quinta vittoria in carriera. Lontanissime le altre, con la croata classe 2004 Ljutic che è quarta a 4.33, davanti a Stjernesund a 4.40. Sesto posto a 4.49 per Lara Gut, che nonostante il distacco enorme si prende il pettorale rosso superando Federica Brignone, uscita nella prima manche. Giornata amara per l’Italia, con Elisa Platino la migliore in 15esima posizione. Chiude 19esima Asja Zenere, mentre Lara Della Mea è 26esima, come dopo la prima manche. Di seguito, la top10 della seconda manche.

CLASSIFICA FINALE:

HECTOR Sara SWE 2:17.80 SHIFFRIN Mikaela USA +1.52 ROBINSON Alice NZE +2.71 LJUTIC Zrinka CRO +4.33 STJERNESUND Thea Louise NOR +4.40 GUT Lara SUI +4.49 HURT AJ USA +4.60 MOWINCKEL Ragnhild NOR +4.64 RAST Camille SUI +5.03 LIE Kasja Vickhoff NOR +5.52

15. PLATINO Elisa ITA +6.73

19. ZENERE Asja ITA +6.95

26. DELLA MEA Lara ITA +8.35