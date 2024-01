Tennis, trionfo Coppa Davis 2023: giocatori azzurri al Quirinale il 1° febbraio per incontrare Mattarella

Dopo rinvii e polemiche, ecco la data dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica per i tennisti azzurri vincitori della Coppa Davis 2023. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, insieme al capitano Filippo Volandri e i vertici della FITP, saranno ricevuti il prossimo 1 febbraio alle ore 16 da Sergio Mattarella. L’incontro era stato inizialmente organizzato per il 21 dicembre, salvo poi essere stato rimandato per degli impegni già presi dai giocatori. Anche il Quirinale si appresta quindi a celebrare l’impresa di Malaga, con l’Italia che a fine novembre è tornata ad alzare la prestigiosa “Insalatiera” per la prima volta dall’unico precedente datato 1976.