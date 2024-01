Gigante femminile Jasna 2024, risultati e classifica prima manche: Hector stellare, male le italiane

Sarah Hector di un altro pianeta nella prima manche dello slalom gigante di Jasna 2024, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La svedese ha fatto segnare il crono di 1’10″18, staccando di 1.00 la leader della classifica generale Mikaela Shiffrin. Terzo posto per la neozelandese Alice Robinson a 1.05, che ha disputato una manche sempre all’attacco come al suo solito e questa volta ha pagato. Lontanissime le altre, con la croata classe 2004 Ljutic che è quarta a 2.61, davanti a Rast a 2.87. Più indietro Lara Gut, in settima posizione staccata addirittura di 2.97.

Gara da dimenticare per l’Italia, con Federica Brignone che con il pettorale numero 1 è uscita dopo poche porte. Marta Bassino ha chiuso con un distacco abissale, ben 8.21, non riuscendo mai a trovare il giusto equilibrio sugli sci. La migliore delle azzurre è Elisa Platino, 13esima con 3.93. Dietro di lei Asja Zenere con 4.14 di ritardo, mentre Roberta Melesi accumula 5.20. Da segnalare purtroppo l’infortunio a Petra Vlhova, che è finita contro le reti subendo una brutta torsione al ginocchio. La gara è stata interrotta per diversi minuti per permettere all’atleta di casa di essere trasportata fino a valle.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

HECTOR Sara SWE 1:10.18 SHIFFRIN Mikaela USA +1.00 ROBINSON Alice NZE +1.05 LJUTIC Zrinka CRO +2.61 RAST Camille SUI +2.87 MOWINCKEL Ragnhild NOR +2.92 GUT Lara SUI +2.97 HURT AJ USA +3.13 STJERNESUND Thea Louise NOR +3.42 COLTURI Lara ALB +3.65

13. PLATINO Elisa ITA +3.93

15. ZENERE Asja ITA +4.14

25. MELESI Roberta ITA +5.20

36. BASSINO Marta ITA +8.21

DNF BRIGNONE Federica ITA