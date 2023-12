Discesa maschile Val Gardena 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la prima discesa maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono otto gli azzurri scelti per prendere parte alla prova d’apertura del fine settimana sulle Dolomiti: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Sulla mitica ‘Saslong’ il favorito numero uno per la vittoria finale è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, seguito dallo svizzero Marco Odermatt.

Appaiono minacciosi anche l’austriaco Vincent Kriechmayr, il canadese James Crawford, il transalpino Cyprien Sarrazin e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. In casa Italia occhi puntati soprattutto su Paris e Casse che, proprio lo scorso anno, su questa pista riuscì a regalarsi uno splendido terzo posto in discesa, mettendo a referto il primo podio della carriera sul circuito di Coppa del Mondo. Ricordiamo, infine, che la prima discesa maschile di Val Gardena 2023 vale come recupero di una delle due prove non disputate nel weekend transfrontaliero di Zermatt-Cervinia per via delle condizioni meteo.

La prima discesa maschile di Val Gardena 2023 è in programma per la giornata di oggi (giovedì 14 dicembre), con inizio fissato alle ore 11.45. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai 2. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.