LIVE – Discesa maschile Val Gardena 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della prima discesa maschile di Val Gardena 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono otto gli azzurri scelti per prendere parte alla prova d’apertura del fine settimana sulle Dolomiti: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Sulla mitica ‘Saslong’ il favorito numero uno per la vittoria finale è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, seguito dallo svizzero Marco Odermatt.

Appaiono minacciosi anche l’austriaco Vincent Kriechmayr, il canadese James Crawford, il transalpino Cyprien Sarrazin e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. In casa Italia occhi puntati soprattutto su Paris e Casse che, proprio lo scorso anno, su questa pista riuscì a regalarsi uno splendido terzo posto in discesa, mettendo a referto il primo podio della carriera sul circuito di Coppa del Mondo. Ricordiamo, infine, che questa gara vale come recupero di una delle due prove non disputate nel weekend transfrontaliero di Zermatt-Cervinia per via delle avverse condizioni meteo. Sportface.it seguirà la prima discesa maschile di Val Gardena 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.45.

13.25 Finita ufficialmente una discesa emozionante. La vince Bennett, poi Kilde e Odermatt. Italiani appena fuori dalla top-10.

13.18 Molteni soltanto quarantanovesimo.

13.10 Trentottesimo Zazzi. L’azzurro ha commesso alcuni errori di troppo.

13.06 Nuovo inserimento in top-10! Babinsky con pettorale 44 è sesto!

13.02 Pettorale 41 per lo svizzero Kohler che è settimo! Inserimento prestigioso per lui. Scivola decimo Paris, a seguire Casse-Innerhofer.

12.55 INCREDIBILE BENNETT! PETTORALE ALTO, 34, E LO STATUNITENSE VA A VINCERE PER APPENA DUE CENTESIMI SU KILDE E CINQUE SU ODERMATT!

12.42 Grande Innerhofer! Prova maiuscola a trentanove anni, ottavo a 51 centesimi e parimerito con Casse.

12.35 Terzo Allegre! Il francese si inserisce alla grande e può sperare nel podio.

12.25 Jared Goldberg, miglior tempo in prova cronometrata, è solo dodicesimo.

12.20 Vi aggiorneremo ora su eventuali inserimenti in top-10 e sulle prestazioni degli ultimi quattro azzurri che scenderanno in pista.

12.18 Rogentin solo dodicesimo, la classifica pare cristallizzarsi.

12.15 Delusione Kryechmayr in undicesima posizione, ora tv break.

12.12 Crawford velocissimo ma va lungo all’ultimo salto, il canadese è terzo! +0.29 su Kilde. Podio provvisorio che può ancora durare.

12.10 Paris fa tanta velocità nel tratto finale! Alla fine chiude quinto, davanti a Casse.

12.07 Ottimo il tedesco Baumann, podio provvisorio. Tocca a Domink Paris!

12.05 Casse eccezionale per metà discesa, poi perde troppo nel finale ma è comunque vicino al podio. Quarto l’azzurro a soli sei centesimi dal terzo posto.

12.04 Tocca a Mattia Casse, ci aspettiamo molto da lui!

12.03 Aleksander Kilde davanti a tutti! Due centesimi di vantaggio su Odermatt, spettacolo!

12.02 Linee scomposte e tanta aggressività per Hemetsberger, solo ottavo. E ora c’è sua maestà Kilde!

12.00 Altro austriaco, tocca a Hemetsberger. Non ci si attende una top-5.

11.59 Distacco abissale per Hintermann! Tanta velocità, ma anche errori nella fase iniziale, paga 0.88 centesimi ed è solo sesto.

11.57 Il primo degli azzurri è Florian Schieder: qualche errorino ed è quarto a 54 centesimi da Odermatt.

11.55 1.23.85! Marco Odermatt si porta nettamente al comando.

11.54 Ferstl si piazza in terza posizione, ora tocca a super Odermatt.

11.52 Il francese Theaux è il migliore nell’ultimo settore, 45 dietro comunque.

11.51 Delude Marco Schwarz, dietro di ben 64 centesimi.

11.49 Cochran-Siegle paga otto centesimi appena ad Alexander.

11.47 1.24.28 per Cameron Alexander, abbastanza positivo.

11.45 Il canadese Cameron Alexander inaugura la discesa in Val Gardena!

11.40 Amici di Sportface, buongiorno dalla Val Gardena dove sta per iniziare la discesa di Coppa del Mondo. Finalmente una gara maschile dopo tante cancellazioni, gli azzurri cercano la top-10.