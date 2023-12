“Pesa 102 chili in più”, giocatrice di basket accusa la coach avversaria: “Certe frasi non vanno pronunciate”

“Uno spiacevole episodio” con certe frasi “che sono offensive e non si dovrebbero mai pronunciare”. Federica Scalvini, 32 anni, capitana dalla Cat Vigevano, squadra che partecipa al girone D del campionato regionale di C femminile di basket, denuncia un episodio che si è verificato sul campo. Tutto è nato nel corso di un match contro l’Accademia Altomilanese. Dopo un fallo fischiato da un arbitro a favore di Scalvini, l’allenatrice della squadra avversaria ha protestato, ironizzando sul peso della giocatrice: “Cosa hai fischiato? Pesa 102 chili in più…”. A “La Provincia pavese” Scalvini ha raccontato i fatti: “Io ero nei dintorni della panchina avversaria, mi avvicino e, in maniera non aggressiva, chiedo se quello che avevo sentito fosse vero. L’allenatrice mi guarda e continua a ripetere la frase offensiva, ribadendo più volte il concetto in direzione degli arbitri”. La capitana della Cat Vigevano si è vista prima sanzionare un fallo tecnico e poi è stata anche espulsa: “Ho preso il tecnico perché ho risposto all’allenatrice avversaria e da regolamento non è consentito. A quel punto mi sono avvicinata all’arbitro e ho chiesto di sanzionare anche l’allenatrice ospite, dato il suo comportamento offensivo, ma il direttore di gara ha deciso di espellermi“. Per lei la squalifica di un turno, mentre nessun provvedimento disciplinare è stato preso contro la coach. La capitana del Cat Vigevano ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook per raccontare il fatto, ricevendo numerosi messaggi di solidarietà: “Inutile riempire i campi di striscioni e segni rossi per la violenza di genere – ha scritto Scalvini – se poi accettiamo questi atteggiamenti. Ho scritto nella speranza che la mia denuncia possa evitare altri episodi analoghi”.