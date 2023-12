Nba, Antetokounmpo fa l’alieno: massimo in carriera da 64 punti, Milwaukee travolge Indiana

La rivincita della recente semifinale di NBA Cup premia i Milwaukee Bucks ma soprattutto offre una vetrina per lo show di Giannis Antetokounmpo che schianta gli Indiana Pacers (140-126) e si prende la scena sul parquet del Fiserv Forum. Il due volte Mvp ritocca il suo massimo in carriera spingendosi fino a quota 64 punti, con 20/28 dal campo, oltre a 14 rimbalzi e 3 assist. Damian Lillard contribuisce con 21 punti, mentre Bobby Portis ne aggiunge 19. Niente da fare per Indiana che non va oltre i 22 punti a testa di Tyrese Haliburton e Myles Turner. Ad Ovest sconfitta per i Phoenix Suns che perdono 112-116 contro i Brooklyn Nets. Devin Booker mette a referto 34 punti, Kevin Durant e Bradley Beal ne aggiungono 27 e 14, con Jusuf Nurkic che fa capolino tra i big three con 15 punti e 22 rimbalzi. Non bastano contro i Nets che giocano una gara di intensità, con un +15 nel secondo quarto ricucito dai padroni di casa, fino al nuovo allungo condotto da Cam Thomas (24 punti per lui) e Mikal Bridges (21).

Vittoria per i Los Angeles Lakers che battono 122-119 i San Antonio Spurs. LeBron James non c’è, Anthony Davis sì (nonostante un allarme iniziale per un sospetto problema fisico ma subito rientrato) e per lui il tabellino recita 37 punti, 10 rimbalzi. Per i gialloviola il +20 ad inizio ultimo quarto sembrava garanzia di tranquillità, ma Victor Wembanyama (30 punti, 13 rimbalzi) e compagni sfiorano la rimonta nel finale. Dopo tre sconfitte consecutive, gli Utah Jazz di Simone Fontecchio tornano a vincere e lo fanno ai danni dei New York Knicks sconfitti 117-113. L’azzurro parte titolare, ma non è brillante al tiro (4/12), anche se alla fine è il terzo miglior marcatore dei suoi con 15 punti e 6 rimbalzi. Successo convincente dei Miami Heat che superano 115-104 gli Charlotte Hornets. Duncan Robinson è in testa al tabellino con i suoi 23 punti, mentre Jaime Jaquez ne aggiunge 17 punti, con 6 rimbalzi e 8 assist. Nelle altre gare arriva la 21esima sconfitta consecutiva per i Detroit Pistons, battuti dai Philadelphia 76ers 111-129, mentre i Toronto Raptors superano 135-128 gli Atlanta Hawks.