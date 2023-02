Combinata femminile Mondiali Courchevel Méribel 2023, le pagelle: Brignone scrive la storia, Shiffrin butta via l’oro

Le pagelle della combinata femminile dei Mondiali di Courchevel e Méribel 2023. L’Italia festeggia il suo primo oro con Federica Brignone, sulla quale si potrebbero sprecare uno svariato numero di aggettivi per quello che ha messo in mostra quest’oggi sulle nevi alpine. Mikaela Shiffrin delude probabilmente sé stessa in primis, con un errore che non le si vedeva commettere da un po’.

FEDERICA BRIGNONE – VOTO 10: Semplicemente perfetta. Un capolavoro, quello messo a segno dalla campionessa azzurra. Se dalla prova di Super-G ci si aspettava un’ottima prestazione – poi effettivamente arrivata – la prova di slalom è stata incredibile. Secondo tempo di manche, accusando soli quattro centesimi da una formidabile slalomista come Wendy Holdener. Il palmares della sciatrice lombarda inizia a diventare un qualcosa di veramente speciale, con una Coppa del Mondo generale, 4 di specialità, tre medaglie olimpiche e ora anche un oro mondiale. Un successo che assume ancor più valore considerando le difficoltà che l’azzurra si è trovata ad affrontare a più riprese nel corso della carriera.

MIKAELA SHIFFRIN – VOTO 5: Un oro gettato alle ortiche, si può definire così la prova della fenomenale statunitense, che stava riuscendo a recuperare i 96 centesimi di svantaggio accumulati nel Super-G. Poi l’errore clamoroso, perché arrivato davvero a pochi metri dal traguardo finale. Ma anche in questo caso bisogna dar merito alle due prestazioni offerte da Federica, perché la leader di Coppa del Mondo non ha potuto permettersi quest’oggi una prova di slalom da gestire. Aveva bisogno di affondare il colpo per riuscire a prendersi il gradino più alto del podio, e in queste occasioni l’errore è sempre dietro l’angolo.

ELENA CURTONI – VOTO 7: Un buon piazzamento nelle 10 per la classe ’91, con una prova in Super-G che ci fa guardare con ottimismo alla prova di mercoledì. Lo slalom non le appartiene e difatti scende con cautela, senza prendersi rischi e provando a portare a casa un rispettabile risultato.

MARTA BASSINO – VOTO 6: D’incoraggiamento. Perché da un lato c’è un po’ di rammarico, dato che per quanto visto nel corso di queste due manches la piemontese avrebbe certamente potuto puntare ad una medaglia. Ma allo stesso tempo, prima dell’evitabile errore nel tratto centrale di pista durante il Super-G, la velocità messa in mostra da Marta era di assoluto rispetto e questo lascia ben sperare per il prosieguo di questo Mondiale.

MICHELLE GISIN – VOTO 5: Continua la stagione da incubo per la svizzera, che anche oggi non è riuscita a tornare sui livelli ai quali ci aveva abituato nelle ultime due/tre stagioni. L’occasione per conquistare la sua terza medaglia iridata in combinata era ghiotta, ma evidentemente quest’anno le cose vanno in questo verso.