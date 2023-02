Mondiali Courchevel Méribel 2023, straordinario oro di Federica Brignone nella combinata

Una meravigliosa Federica Brignone è d’oro nella combinata femminile che ha aperto i Mondiali di Courchevel e Méribel 2023 di sci alpino. Parte nel migliore dei modi la competizione iridata per i colori azzurri, con la 32enne lombarda che disputa una manche di slalom tra le migliori della sua carriera e riesce a gestire alla grande il vantaggio accumulato nel Super-G della mattinata. Solo un fenomeno come Mikaela Shiffrin avrebbe potuto batterla quest’oggi, e pur con tante difficoltà ci stava quasi per riuscire. Ma per superare la nostra rappresentante c’era bisogno di una prova perfetta e la campionessa del Colorado nel tentativo di dare tutto è incappata in un clamoroso errore a pochi metri dal traguardo. Federica Brignone può festeggiare il primo oro mondiale della sua carriera, la seconda medaglia a distanza di dodici anni dalla prima, conquistata nello slalom gigante dei Mondiali di Garmisch del 2011.

Nulla da fare per due esperte slalomiste come Michelle Gisin e Wendy Holdener, con la prima che finisce addirittura fuori dal podio. La seconda si prende invece l’argento, mentre il bronzo va all’austriaca Ricarda Haaser. Elena Curtoni, partita con il secondo pettorale, effettua una prova senza sbavature e rischi, ma la sua poca attitudine verso questa specialità si vede tutta e paga più di 3” all’arrivo.

ITA BRIGNONE Federica 1:57.47

SUI HOLDENER Wendy 1:59.09

AUT HAASER Ricarda 1:59.73

AUT SIEBENHOFER Ramona 1:59.95

AUT GRITSCH Franziska 2:00.18

SUI GISIN Michelle 2:00.90

FRA GAUCHE Laura 2:01.18

GER AICHER Emma 2:01.25 ITA CURTONI Elena 2:01.52

CAN GAGNON Marie-Michele 2:02.38

POL GASIENICA-DANIEL Maryna 2:02.59 SUI NUFER Priska 2:03.06 USA WRIGHT Isabella 2:03.68 CAN GRENIER Valerie 2:04.10 BIH MUZAFERIJA Elvedina 2:05.06 AUS SMALL Greta 2:07.32 ISR SZOLLOS Noa 2:07.45 AND MORENO Cande 2:07.50

USA SHIFFRIN Mikaela DSQ

FRA MIRADOLI Romane DNF