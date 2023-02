Turchia, Türkaslan vittima del terremoto: morto il portiere dell’Hatayspor

Il terremoto in Turchia ha provocato un numero altissimo di vittime, tra cui Eyüp Türkaslan, portiere dell’Hatayspor. Il giocatore, dopo la tremenda scossa di 7.8, è stato estratto dalle macerie senza vita, come racconta l’allenatore Yàlmaz Vural: “Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la partita. Molti giocatori non erano in Malatya. Solo il nostro secondo portiere, Ahmet Eyüp Türkaslan, era lì. Hanno salvato sua moglie…Sono devastato”.

Tra le migliaia di dispersi c’è anche il ghanese Christian Atsu, 31enne trequartista e grande promessa una decina di anni fa. Il Chelsea lo comprò dal Porto e poi lo mandò in prestito a Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga e Newcastle. L’anno scorso si trasferì in Turchia dopo una stagione in Arabia Saudita. Atsu è presumibilmente intrappolato sotto macerie e con lui pure il direttore sportivo Taner Savut e l’interprete del club Emre Aslan. I soccorsi sono all’opera, nel frattempo sono stati tratti in salvo i compagni Burak Oksuk, Kerem Alici e Onur Ergun.