Dominio della Norvegia nella gara a squadre di salto con gli sci femminile sul trampolino normale a Trondheim, dove sono in scena i Campionati Mondiali di sci nordico 2025. La nazionale padrona di casa ha guidato la classifica dall’inizio alla fine, ottenendo una meritata vittoria e completando così il tris di ori di giornata dopo le vittorie di Johannes Høsflot Klaebo nello skiathlon e di Jarl Magnus Riiber nell’Individual Compact. Il quartetto formato da Anna Odine Strøm, Eirin Maria Kvandal, Ingvild Synnøve Midtskogen e Heidi Dyhre Traaserud ha chiuso con il punteggio finale di 904.5, quasi venti lunghezze di vantaggio sull’Austria (Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger e Eva Pinkelnig) e quasi sessanta sulla Germania (Katharina Schmid, Juliane Seyfarth, Selina Freitag e Agnes Reisch), rispettivamente argento e bronzo.

A fare la differenza per il quartetto norge è stata Strøm, che con due salti da oltre 100 metri è risultata la migliore di giornata e ha permesso alle padrone di casa di scavare il solco decisivo. Norvegia che dunque ottiene la prima vittoria della sua storia in questa gara, dopo tre bronzi nelle tre precedenti edizioni dei Mondiali (Seefeld 2019, Oberstadorf 2021 e Planica 2023); l’Austria invece si conferma d’argento, mentre la Germania abdica da campione in carica pagando soprattutto un secondo salto molto negativo di Seyfarth.

Sesto posto per l’Italia

L’Italia conferma ciò che ci si attendeva alla vigilia e chiude al sesto posto. Impossibile fare di meglio per il quartetto formato dalle sorelle Lara e Jessica Malsiner, Annika Sieff e Martina Ambrosi, dato che la distanza dal Giappone (Nozomi Maruyama, Yuka Seto, Yuki Ito e Sara Takanashi) quinto è di oltre 100 punti. Le nipponiche hanno chiuso alle spalle della Slovenia (Nika Prevc, Ema Klinec, Tina Erzar e Katra Komar), che malgrado la presenza della neo campionessa mondiale ha chiuso molto distante dal podio. Completano la classifica Stati Uniti e Cina, mentre Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia e Kazakhistan hanno chiuso fuori dalle prime otto e non si sono qualificate per la seconda serie di salti.

Salto con gli sci: risultati gara a squadre femminile di Trondheim