Una frase di Charles Leclerc, a pochissime settimane dall’inizio del mondiale di Formula 1 2025, ha spaventato il team Ferrari.

Siamo ormai arrivati ai nastri di partenza della nuova stagione di Formula 1. Il campionato mondiale di automobilismo inizierà tra sole due settimane, quando nel weekend del 14-16 marzo i piloti scenderanno in pista sul circuito di Melbourne per gareggiare al GP d’Australia.

Ovviamente, l’attesa non può che essere sulla Ferrari che, a partire dal 1° gennaio 2025, ha accolto in scuderia il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Arrivato dalla Mercedes dopo dodici anni con il team tedesco, il campione britannico ha così coronato il suo sogno di sedersi al volante della monoposto rossa.

Tutte le attenzioni sono state rivolte, come prevedibile, tutte a lui, mettendo un poco in ombra il suo compagno di team Charles Leclerc. Nei giorni scorsi si sono tenuti i primi test ufficiali in Bahrain e una frase del pilota monegasco ha fatto parecchio scalpore.

Hamilton in Ferrari, Leclerc non nasconde il suo pensiero

La conferenza stampa a cui ha partecipato Leclerc è stata quella del secondo giorno ed è proprio in quella occasione che sono arrivate soltanto domande sul suo nuovo compagno di scuderia. Come quasi normale che sia, se si tratta di Lewis Hamilton, ma questa cosa ha messo così in ombra lo stesso Leclerc.

Questo inverno sono stato un po’ nell’ombra… Ma mi sono divertito. Ho potuto concentrarmi di più su me stesso e sto spingendo al massimo per essere pronto per la prima gara. E adesso non vedo l’ora che arrivi sperando di iniziare la stagione in modo più positivo rispetto all’anno scorso.

Una frase detta sorridendo, così per ironizzare sulla situazione vissuta all’inizio di questa stagione, ma che è abbastanza eloquente.

Leclerc, però, non ha nessuna intenzione di rimanere nell’ombra di Hamilton anche in pista: il suo obiettivo è quello di trionfare. Arrivato al sesto anno in Ferrari, la volontà del monegasco è quella di migliorare il secondo posto del 2022 e conquistare finalmente il titolo di campione del mondo.