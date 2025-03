Ennesimo sigillo iridato di Jarl Magnus Riiber, che si prende la medaglia d’oro anche anche nella Individual Compact maschile di Trondheim, dove sono in scena i Campionati Mondiali di combinata nordica 2025. Nella prova, composta da una frazione di salto su trampolino normale e da 7,5 km sugli sci, il fuoriclasse norvegese ha messo in fila il connazionale Jens Lurås Oftebro grazie ad un rettilineo finale semplicemente perfetto. Completa il podio sul gradino più basso il tedesco Vinzenz Geiger, alla prima medaglia iridata individuale della carriera. Buona prova per gli azzurri, con Aaron Kostner e Alessandro Pittin che arrivano insieme e chiudono rispettivamente 18esimo e 19esimo: grande parte sciata per il friulano, capace di recuperare ben 13 posizioni. Raffaele Buzzi è poco più distante, 22esimo.

In una gara che per caratteristiche era la meno adatta alle sue qualità, Riiber è comunque riuscito a trionfare, prendendosi così il secondo oro nella rassegna di casa dopo quello nella prova a squadre mista e il decimo della carriera. La caccia al quattro su quattro, già portata a termine nell’edizione passata a Planica 2023, rimane dunque aperta per il fenomeno norvegese, che questa stagione appenderà gli sci al chiodo: all’appello mancano ora la gara a squadre maschile di giovedì e la Gundersen trampolino lungo/10 km di sabato prossimo. Malgrado il suo palmares sia già sconfinato, il beniamino di casa è apparso molto emozionato al traguardo, quasi in lacrime: “È bellissimo vincere così con questo pubblico, sono commosso. Sapevo che dovevo fare una curva perfetta per lanciare la volata, è un sogno diventato realtà“.

La cronaca della gara

Riiber parte davanti a tutti in virtù della miglior misura nel salto, ma il suo vantaggio non è ampio dagli inseguitori. Ecco dunque che pian piano recuperano tutti, con Schmid per primo a riportarsi sulla testa; si agganciano poi anche Geiger, Lamparter e Yamamoto grazie al grande forcing del tedesco e rientrano a 3 km dal traguardo. Va poi in scena un impressionante recupero di Oftebro, e dopo 5 km il gruppo è compatto; il ritmo imposto da quest’ultimo fa male a quasi tutti nella parte finale: nell’ultimo km si stacca infatti Graabak e rimangono in cinque per tre medaglie (Oftebro, Riiber, Geiger Schmid e Lamparter).

Se ne vanno da soli i due norvegesi e Geiger, ma il finale di gara di Riiber è da manuale: nell’ultima curva infatti il più forte combinatista di sempre prende la traiettoria esterna portando fuori più velocità, e ciò gli permette di superare e staccare Oftebro. L’arrivo non è neanche più in volata, perché Riiber è nettamente davanti e alza le braccia al cielo al traguardo mandando in visibilio il pubblico di casa.

La prova di salto: Riiber davanti a tutti

La frazione di salto con gli sci ha visto Jarl Magnus Riiber staccare il miglior punteggio nella Individual Compact sul trampolino Hs102 dei Mondiali di Trondheim. Il campione norvegese è atterrato a 103,5 metri, mettendo in fila il giapponese Ryota Yamamoto e il tedesco Julian Schmid, che in partenza sugli sci hanno rispettivamente 6 e 12 secondi di gap dal fenomeno norge. Appena dietro Johannes Lamparter (a 17″), Vinzenz Geiger (a 26″), Jorgen Gråbak (a 33″) e Jens Lurås Oftebro (a 50″). Appena oltre la ventesima posizione provvisoria gli azzurri, con Raffaele Buzzi 24esimo a 1’05 seguito a ruota da Aaron Kostner, 25esimo a 1’10; ritardo di 1’20 invece per Alessandro Pittin, 32esimo, mentre Manuel Senoner è squalificato per tutta non conforme.

Combinata nordica: risultati Individual Compact maschile

RIIBER Jarl Magnus NOR 17:13.4 OFTEBRO Jens Luraas NOR +0.8 GEIGER Vinzenz GER +1.1 SCHMID Julian GER +3.7 LAMPARTER Johannes AUT +5.3 GRAABAK Jorgen NOR +25.0 RYDZEK Johannes GER +27.0 RETTENEGGER Stefan AUT +28.2 FRITZ Martin AUT +29.0 MUHLETHALER Laurent FRA +29.5

18. KOSTNER Aaron ITA +1:08.3

19. PITTIN Alessandro ITA +1:08.8

22. BUZZI Raffaele ITA +1:12.1

DSQ SENONER Manuel