Sara Fantini ottiene il sedicesimo titolo nazionale consecutivo, trionfando nei Campionati Italiani Invernali di lanci, in scena a Rieti. La campionessa d’Europa del martello ha dato inizio a questa striscia proprio qui, a Rieti, nel 2017 e l’ha portata avanti per otto stagioni. Allo stadio Guidobaldi, Fantini centra il primo +70 metri dell’anno, nonostante il maltempo abbia reso le condizioni della pedana molto complesse. La misura decisiva si rivela essere il 70.81 del primo turno, seguito da tre nulli, un 69.74 e un altro nullo. L’atleta dei Carabinieri si proietta così verso il primo impegno in maglia azzurra della nuova stagione: la Coppa Europa di specialità. L’evento avrà luogo a Nicosia, Cipro, tra il 15 e il 16 marzo. In lontananza, si staglia il Mondiale di Tokyo, atteso per il mese di settembre. Nelle edizioni passate, Fantini aveva collezionato il quarto posto a Oregon, nel 2022, e la sesta piazza nella rassegna di Budapest 2023. A Rieti, completano il podio Rachele Mori con 67.92 e Alessia Beneduce in 59.14. Mori ottiene il titolo U23, superando Melissa Casiraghi, autrice di un 56.26 e Kene Mbongo in 55.70. Nel martello giovanile – che comprende juniores e allievi, Giorgia Liguori ha la meglio e firma il nuovo personale in 54.71.

LA GARA MASCHILE

Nel martello maschile, Giorgio Olivieri torna al successo dopo le vittorie invernali del 2022 e del 2023, firmando un 73.45. Il secondo gradino del podio va a Davide Costa con 72.69, mentre chiude il podio Simone Falloni in 69.15. Tra gli U23, Filippo Maria Iacocca vince con un lancio da 64.71, seguito da Pietro Camilli e Alex Lazzaretto, entrambi al personale di 62.24 e 59.34. Enrico Saccomano festeggia il suo primo titolo assoluto in carriera con un 59.75. Secondo posto per Alessio Mannucci, campione uscente e autore di un 57.37. Terza piazza per Carmelo Musci con 56.77.

Tra gli U23, ad avere la meglio è Stefano Marmonti in 52.63, seguito da Jamie Egharevba in 47.09 e Leonardo Selmani con 47.08. Nel disco giovanile – che utilizza un attrezzo da 1.750 kg – Francesco D’Angelo si aggiudica il gradino più alto con un 51.47. Sul podio insieme a lui ci sono Mattia Bartolini in 50.82 e Bryant Emovon con 48.29. L’evento è stato trasmesso integralmente dalla piattaforma streaming di Sportface TV.