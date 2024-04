Ginnastica ritmica, World Cup: Sella 22^ e Galli 24^ a Tashkent, niente pass per le prime due finali di specialità

Ventiduesimo posto provvisorio per Viola Sella nella quarta tappa del circuito FIG World Cup di Ginnastica Ritmica, che ha preso il via a Tashkent, in Uzbekistan. L’azzurra ha totalizzato 60 punti, vedendo sfumare l’accesso alle prime due finali di specialità (cerchio e palla). Stessa sorte per la 17enne Giorgia Galli, 24^ con il parziale di 59.850. In vetta alla classifica dell’all around c’è la talentuosa tedesca Darja Varfolomeev con 71.350 punti, seguita dalla bulgara Boryana Kaleyn (69.300) e l’uzbeka Takhmina Ikromova (68.400). La finale andrà in scena domenica 28 aprile dalle ore 09.00 e sarà visibile in diretta su La7d, mentre il weekend a Tashkent prosegue con gli ultimi due attrezzi del concorso generale individuale (clavette e nastro).