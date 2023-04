LIVE – Italia-Estonia: Mondiali doppio misto 2023 curling in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Estonia, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile. Stefania Constantini e Sebastiano Arman, che nella notte italiana hanno sfidato i padroni di casa, tornano sul ghiaccio per vincere e rimanere in corsa per il passaggio del turno. Gli azzurri devono vedersela ora con la formazione estone, che proverà a rimanere nelle prime posizioni. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di mercoledì 26 aprile a Gangneung, in Corea del Sud. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Estonia dei Mondiali di doppio misto 2023 di curling aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

REGOLAMENTO: LA FORMULA, COME FUNZIONA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – ESTONIA (inizia alle 11.00)

__________________________________________________________