Mondiali curling misto 2023: Italia sconfitta 7-6 dall’Estonia ed eliminata dal torneo

L’Italia perde al fotofinish contro l’Estonia e dice addio ad ogni possibilità di qualificazione al turno successivo dei Mondiali di curling misto 2023. A Gangneung il duo Constantini-Arman è stato sconfitto con il punteggio di 7-6 grazie alla bocciata decisiva dei baltici arrivata nell’ottavo e decisivo end che ha consegnato alla squadra estone i due punti per la vittoria. Ai nostri resta ancora da affrontare un’ultima sfida contro la Danimarca, ma ormai l’eliminazione è matematica. Sicuramente un Mondiale negativo rispetto alle aspettative per il duo azzurro, che evidentemente ha ancora bisogno di tempo per trovare la giusta alchimia.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

REGOLAMENTO: LA FORMULA, COME FUNZIONA

LA PARTITA – Constantini e Arman partono alla grande, marcando un primo punto nell’end d’apertura e rubando la mano agli estoni nei due parziali successivi. Un 3-0 che faceva bene sperare, ma recuperato un po’ alla volta dai nostri avversari, che si sbloccavano nel quarto end in cui mettevano a referto i primi due punti della loro partita. Si andava all’intervallo sul 4-2 e qui nasce il primo rammarico, con Constantini che sbaglia l’ultimo tiro e non concretizza una buona possibilità di portare più punti. Errore pagato a caro prezzo, perché poi è Kaldvee ad indovinare il tiro nell’end successivo e piazzare i tre punti che garantivano il sorpasso all’Estonia. L’Italia riusciva a tenere la propria mano siglando due punti e portandosi sul 6-5, ma i gli estoni facevano lo stesso nell’ultimo parziale e chiudevano 7-6.