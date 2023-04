Inter-Juventus, non solo la finale di Coppa Italia: chi avanza è la prima qualificata alla Supercoppa

Inter e Juventus si giocano stasera il pass per la finale di Coppa Italia, e dopo l’1-1 (con mille polemiche) dell’andata è davvero incerto e spettacolare questo ennesimo derby d’Italia stagionale. Ma le due squadre, è bene ricordarlo, non hanno in palio soltanto la chance di giocarsi la vittoria della coppa nazionale, visto che così come deciso dalla Lega Serie A, a partire dalla prossima stagione la Supercoppa Italiana viene allargata a quattro squadre, con semifinali e finale in Arabia. Ragion per cui, visto che si qualificano le due finaliste della Coppa Italia e la prima e seconda del campionato, emerge come dallo scontro di stasera verrà fuori anche la prima qualificata per la Supercoppa, allo stesso modo giovedì una tra Fiorentina e Cremonese, oltre a raggiungere la finale di Coppa Italia, si qualificherà per la Supercoppa staccando il secondo pass.

Per il campionato, invece, il Napoli è vicinissimo allo scudetto e dunque al primo posto, però a livello di pura matematica può ancora finire il campionato al terzo posto, ragion per cui soltanto nel weekend, verosimilmente, oltre alla possibile vittoria dello scudetto centrerà anche la qualificazione alla Supercoppa. A quel punto, si attenderà solo di scoprire la seconda qualificata in campionato, e potrebbero volerci delle settimane per capire chi raggiungerà questo obiettivo.