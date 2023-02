Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: oro Herrmann nella sprint femminile, Vittozzi chiude al quinto posto

Denise Herrmann-Wick trionfa davanti al suo pubblico nella 7.5 Km sprint ai Mondiali di biathlon in corso di svolgimento ad Oberhof. La tedesca domina la gara, chiude con un perfetto 10/10 al tiro e un crono finale di 21:19.7, vincendo il suo secondo oro iridato della carriera dopo quello nell’inseguimento a Ostersund 2019. Nonostante le condizioni non del tutto favorevoli, con un fastidioso vento che ha provocato tanti errori specialmente nel poligono in piedi, Herrmann è una delle poche a non commettere errori e sale meritatamente sul gradino più alto del podio. Qualche brivido nel finale, con Hanna Oeberg che nelle ultime centinaia di metri recupera diversi secondi di svantaggio e chiude la sua prova con solamente 2” di ritardo. La Svezia deve accontentarsi di un argento e di un bronzo, dato che Linn Persson con il pettorale 50 beffa Roiseland per l’ultima medaglia.

Chi esce delusa da questa gara è senza dubbio Julia Simon, finora in grado di disputare una stagione d’altissimo livello e prima attualmente in CdM. La francese non è mai stata in corsa per le prime posizioni e deve accontentarsi di un piazzamento nelle 10 arrivato per il rotto della cuffia.

Rammarico per Lisa Vittozzi, protagonista di una superba prova sugli sci. Un solo errore, arrivato nel poligono in piedi, purtroppo ha compromesso le sue chances di medaglia. L’azzurra chiude in quinta posizione a 19” secondi dal bronzo. Incolore la prova di Dorothea Wierer, che ad Anterselva si era aggiudicata l’ultima sprint di Coppa del Mondo. La veterana chiude con due errori e un ritardo di 1′ e 25” dalla leader della classifica. Buona prova per le due giovani esordienti Hannah Auchentaller e Rebecca Passler, che chiudono intorno alla trentesima posizione. Più indietro Samuela Comola.

“Sono contenta di essere comunque arrivata nelle prime sei posizioni, che ad un Mondiale è sempre un risultato apprezzabile – ha dichiarato al traguardo Vittozzi ai microfoni della Fisi -. Peccato per quell’errore, il colpo è finito veramente fuori di un niente dal bersaglio. Sono fiduciosa per la pursuit, in cui avrò un’ottima posizione di partenza”.

CLASSIFICA FINALE

D. Herrmann (GER) 21:19.7 H. Oeberg (SWE) +2.2 L. Persson (SWE) +26.2 M. Roeiseland (NOR) +31.3 L. Vittozzi (ITA) +45.8 M. Davidova (CZE) +50.5 S. Schneider (GER) +57.6 P. Klemencic (SLO) +58.1 A. Magnusson (SWE) +58.8 J. Simon (FRA) +1:02.8

19. D. Wierer (ITA) +1:25.1

33. H. Auchentaller (ITA) +1:46.2

34. R. Passler (ITA) +1:48.5

46. S. Comola (ITA) +2:21.3