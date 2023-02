Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: Johannes Boe vince anche l’individuale e fa 4/4, Giacomel nei 20

Chi se non Johannes Boe. Quarta medaglia d’oro in altrettante gare, compresa la staffetta mista, per il campione norvegese ai Mondiali di Oberhof 2023 di biathlon. Compie qualche sbavatura quest’oggi nella gara individuale, chiudendo con due errori al tiro, ma sugli sci non ce n’è per nessuno e va a trionfare dopo i 20 Km con un crono finale di 49:57.5. Il primo degli umani, ma distaccato di ben 1′ e 10″ all’arrivo è il connazionale Laegreid, che sbaglia l’ultimo dei suoi venti tiri, ma anche avesse chiuso con lo zero non sarebbe riuscito a salire sul primo gradino del podio odierno. Ha beffato di soli quattro decimi lo svedese Samuelsson, che si prende la medaglia di bronzo. Un errore nell’ultimo tiro costa la medaglia al francese Fillon Maillet e ci regala un podio che è identico a quello di due giorni fa nella gara ad inseguimento.

GLI ITALIANI – Si riscatta parzialmente Tommaso Giacomel, che dopo il disastroso inseguimento di domenica riesce a disputare una prova che si potrebbe definire senza infamia e senza lode e trova un piazzamento nei primi 20. Perfetto l’azzurro nei poligoni in piedi, con i tre errori che sono arrivati tutti a terra. Una beffarda caduta nel finale gli costa anche un 20” abbondante ed alcune posizioni al traguardo; sarebbe potuto arrivare un piazzamento vicino alla top-10. Discreta prova di Didier Bionaz, che fa 19/20 al tiro e riesce a conquistare un posto nei primi 30. Elia Zeni anche è protagonista di una buona performance ai poligoni di tiro, chiudendo con solamente due errori. Più indietro Lukas Hofer, che ha pagato senza dubbio una condizione non ottimale dopo il lungo stop per infortunio. Quasi 9 minuti di ritardo nella classifica finale dal leader norvegese.

I RISULTATI DI TUTTE LE GARE

IL MEDAGLIERE

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA FINALE (* in aggiornamento)

1. J. Boe (NOR) 49:57.5

2. S. Laegreid (NOR) +1.10.7

3. S. Samuelsson (SWE) +1:11.1

4. Q. Fillon Maillet (FRA) +1:31.9

5. B. Doll (GER) +2:09.6

6. N. Hartweg (SUI) +2:31.8

7. T. Boe (NOR) +2:32.9

8. M. Krcmar (CZE) +2:49.2

9. P. Nawrath (GER) +3:20.2

10. V. Christiansen (NOR) +3:29.5

17. T. Giacomel (ITA) +4:19.8

26. D. Bionaz (ITA) +5:16.2

48. E. Zeni (ITA) +7:10.1

72. L. Hofer (ITA) +8:59.1