Milan, Theo Hernandez subisce un duro colpo in allenamento: ma contro il Tottenham ci sarà

Il Milan questa sera scenderà in campo contro il Tottenham nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2022/2023, ma rischia di non avere un giocatore al massimo della forma. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Theo Hernandez ha subito un duro colpo in allenamento, ma sarà comunque in campo al Giuseppe Meazza insieme ai propri compagni di squadra. Il francese, dunque, stringerà i denti e dovrebbe essere nell’undici titolare che cercherà di portare a casa la vittoria contro gli Spurs.