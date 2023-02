Biathlon, start list individuale maschile Mondiali Oberhof 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dell’individuale maschile di biathlon, valevole per i Mondiali 2023 di Oberhof. A partire con il pettorale numero uno sarà il ceco Jakub Stvrtecky, mentre il leader della Coppa del Mondo Johannes Boe comincerà per undicesimo . Il primo degli azzurri a scendere in pista sarà Tommaso Giacomel, con il tredicesimo pettorale. Per l’Italia in gara anche Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer ed Elia Zeni. La gara è in programma alle ore 14:30 di martedì 14 febbraio. Ecco, dunque, tutti i pettorali di partenza e gli orari devi vari atleti che prenderanno il via.

LA START LIST COMPLETA

Jakub Stvrtecky Roman Rees Campbell Wright Sebastian Stalder Anton Dudchenko Quentin Fillon Maillet Pavel Magazeev Fabien Claude Johannes Kuehn Jesper Neslin Johannes Boe

13. Tommaso Giacomel

20. Lukas Hofer

35. Didier Bionaz

73. Patrick Braunhofer

98. Elia Zeni