La parola d’ordine per la Ferrari in vista del Mondiale 2025 di Formula 1 è rivoluzione. Lo ha dichiarato il team principal Frederic Vasseur, confermando che la nuova monoposto condividerà meno dell’1% dei componenti con la SF-24. L’obiettivo è quello di essere ancora più competitivi e andare a caccia del tanto agognato titolo costruttori, oltre che rendere competitivi Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel campionato piloti. Le cinque vittorie ottenute nel 2024 sono sicuramente un punto di partenza, ma il team di Maranello non ha alcuna intenzione di accontentarsi.

Le parole di Vasseur

“La macchina del 2025 sarà completamente nuova: meno dell’un percento dei componenti sarà trasferito dalla SF-24. Si tratta di un progetto totalmente diverso. Funzionerà? Lo scopriremo in Bahrein. Quest’anno abbiamo fatto grandi progressi, tuttavia per poter seriamente competere per il campionato abbiamo bisogno di un ulteriore salto in avanti. Non possiamo assicurare che il 2025 sarà il nostro anno, ma sono convinto della visione che stiamo perseguendo”.

Su Hamilton

“Per lui sarà emozionante dopo che ha sognato questo momento per 20 anni. Tuttavia l’emozione dovrà lasciare il passo alla concentrazione. Abbiamo appena quattro settimane in fabbrica prima che la stagione cominci e ogni momento è fondamentale”.

Cosa è mancato per vincere il Mondiale 2024?

La Sf-24 ha dato prova di avere una grande debolezza: le qualifiche. Leclerc e Sainz hanno infatti faticato a mettere in temperatura le gomme in svariate situazioni – spicca Singapore – e per molteplici appuntamenti non sono riusciti a essere competitivi per andare a caccia della pole position. Quattro i ruotini a fine anno per Leclerc (Monaco, Belgio, Azerbaijan e Austin), ma solo due di questi si sono tradotte in vittorie. Sainz ha invece ottenuto la prima piazzola di partenza una sola volta, in Messico, vincendo poi la gara. Per riuscire a lottare con il gruppo di testa, dunque, Ferrari deve porsi come obiettivo quello di fare miglioramenti sul giro secco.

Accordo pluriennale con Andretti

La Ferrari ha ufficializzato una partnership con Andretti Formula Racing LLC a partire dal 2026 per la fornitura di power unit e cambi alla scuderia guidata da TWG Global e General Motors. La condizione è che la casa americana, di Indianapolis, riceva conferma scritta da parte della Formula 1 e che dunque la sua iscrizione al Campionato FIA di F1 del 2026 venga approvata. L’accordo è visto come una mossa strategica per entrambe le parti – si legge nella nota – poiché consente alla casa di Maranello di espandere la propria influenza nel campionato di F1 e ad Andretti di beneficiare della tecnologia avanzata e dell’esperienza della Ferrari.

Ferrari saluta la famiglia Sainz a Fiorano

Il tracciato emiliano è diventato palcoscenico di una giornata speciale per Carlos Sainz Jr e alla sua famiglia. Entrambi in tuta e con il casco sottobraccio, il numero 55 e suo padre si sono calati nelle due F1-75, messe a disposizione dal team. Alle ore 09:45, il duo è sceso in pista ed ha così salutato il team di Maranello. Il pilota spagnolo ha infatti visto volgere al termine la sua esperienza in Formula 1 con la Rossa e a partire dal Mondiale 2025 gareggerà per il team Williams, al fianco dell’esperto Alexander Albon.