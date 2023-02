Biathlon, inseguimento Mondiali Oberhof 2023: Johannes Boe è un extraterrestre, male gli italiani

Johannes Boe non ha semplicemente rivali e questo lo sapevamo. Ma il norvegese mette a segno un’altra prova clamorosa nella gara ad inseguimento e si prende un altro oro in questi Mondiali di Oberhof 2023. Si tratta del primo oro iridato in carriera in questa specialità per il 29enne, che è ancora imbattuto in questo nuovo anno solare. Non solo un marziano sugli sci, anche perfetto al poligono e ovviamente tutti gli altri non hanno potuto fare altro che lottare per i piazzamenti. In realtà sarebbe da incorniciare anche la gara di Laegreid, anche lui senza errori al tiro, ma al traguardo paga 1′ e 11′ di ritardo. Il dominio norvegese viene spezzato da Samuelsson, che in volata toglie la medaglia di bronzo a Tarjei Boe.

MONDIALI, IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

Disastrosa gara per gli azzurri. Una vera e propria debacle per il nostro atleta di punta Tommaso Giacomel, partito in questa gara dalla diciassettesima posizione dopo la sprint. Prova sostanzialmente compromessa già con i tre errori nel primo poligono e definitivamente deragliata dopo i quattro nel secondo. Alla fine chiude in 43esima posizione, mentre il migliore degli italiani è Hofer, che chiude 35° con cinque errori al tiro. 46° Braunhofer, 53° Zeni.

CLASSIFICA FINALE

1. J. Boe (NOR) 33:34.5

2. S. Laegreid (NOR) +1:11.2

3. S. Samuelsson (SWE) +1:54.1

4. T. Boe (NOR) +1:57.3

5. V. Christiansen (NOR) +2:14.7

6. J. Kuehn (GER) +2:27.1

7. J. Dale (NOR) +2:48.2

8. D. Pidruchny (UKR) +2:52.0

9. A. Rastorgujevs (LAT) +2:56.9

10. R. Rees (GER) +3:04.5

35. L. Hofer (ITA) +5:04.3

43. T. Giacomel (ITA) +5:55.5

46. P. Braunhofer (ITA) +6:08.1

53. E. Zeni (ITA) +7:32.9