Serie C 2022/2023, il Cesena vince ancora: 4-2 all’Imolese

di Mattia Zucchiatti 35

Il Cesena trova la quarta vittoria consecutiva grazie al successo per 2-1 sul campo dell’Imolese. Al 29′ è Corazza in rovesciata a firmare l’1-0 e il suo quindicesimo gol stagionale. Al 35′ arriva il raddoppio grazie al colpo di testa preciso di Prestia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa l’Imolese torna in partita grazie alla rete di Simeri al 61′. Nel momento migliore dell’Imolese, però, arriva il tris: Adamo lavora bene sulla corsia mancina, sul suo traversone c’è la zampata vincente di Shpendi. All’83’ arriva il poker: Chiarello accomoda un pallone per Bumbu che beffa in uscita Rossi e firma il definitivo 4-1. Nel recupero l’Imolese accorcia con De Feo, ma è troppo tardi per la rimonta. Il Cesena sale a 57 punti, ad una lunghezza dalla Reggiana impegnata domani col Gubbio.

Negli altri risultati, frena l’Ancona. Vince la Fermana 2-1 grazie ai gol di Neglia e Fischnaller (rigore). La Recanatese batte 3-1 la Lucchese, mentre l’Alessandria non va oltre l’1-1 col San Donato. Stesso risultato anche tra Montevarchi e Fiorenzuola. Pareggio a reti inviolate tra Vis Pesaro e Rimini.