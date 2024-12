Assolo di Lou Jeanmonnot nel primo inseguimento femminile stagionale a Hochfilzen, nel secondo appuntamento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Sul tracciato austriaco la francese, che partiva quarta dopo la sprint di ieri, ha dominato al poligono, dove ha fatto segnare uno splendido 20/20 chiudendo al primo posto in solitaria con il tempo di 29:48.5, con oltre mezzo minuto di vantaggio sulla seconda classificata. Ottima prova per la Germania, che occupa gli altri due gradini del podio con Vanessa Voigt, seconda a 33.8 da Jeanmonnot grazie ad un grande recupero dalla tredicesima posizione a sua volta con un 20/20, e Franziska Preuss, che dopo la vittoria di ieri nella sprint chiude al terzo posto con tre errori, ma conserva la leadership in classifica generale.

Quarto posto per la svedese Ella Halvarsson, che nell’ultimo giro aveva anche superato Preuss prima di accusare la fatica sugli sci e chiudere quindi ai piedi del podio. Staccata Marketa Davidova, vincitrice la scorsa settimana nella sprint di Kontiolahti, che chiude quinta a 56″ da Jeanmonnot. Superiore al minuto invece il distacco di Julia Simon, sesta, che dopo un grande recupero dalla diciassettesima piazza nella prima parte di gara, ha pagato due errori al tiro in piedi che le sono costati la lotta per il podio. Settima a sorpresa la finlandese Suvi Minkkinen, mentre recupera 17 posizioni la svedese Elvira Oeberg e chiude ottava. Completano la top10 la francese Gilonne Guigonnat e la norvegese Karoline Offigstad Knotten.

Indietro le azzurre: Wierer è 20esima

Negativa invece la prova per l’Italia. La migliore è Dorothea Wierer, che ha chiuso al 20esimo posto scattando come nona a oltre due minuti di distanza dalla vincitrice. La fuoriclasse di Anterselva, vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon nel 2019 e 2020, è stata a lungo in corsa per una posizione in top10, ma ha poi rovinato tutto con l’ultimo poligono, dove ha trovato un pessimo 2/5 che l’ha costretta a tre giri di penalità e dunque ad abbandonare ogni velleità di risultato. Chiude al 29esimo posto invece Hannah Auchenthaller con tre errori, mentre Samuela Comola è 33esima, anche lei con tre bersagli mancati. Male al tiro Michela Carrara, che recupera parzialmente sugli sci ma paga i sei errori e chiude al 35esimo posto. Più indietro infine le sorelle Trabucchi: Beatrice è 49esima, mentre Martina 51esima.

Come cambia la classifica di Coppa del Mondo di biathlon femminile dopo l’inseguimento di Hochfilzen

In classifica generale, come detto, Preuss mantiene il pettorale giallo di leader con 325 punti e un margine di 29 lunghezze proprio sulla vincitrice di oggi Lou Jeanmonnot (296). Terzo posto per Elvira Oeberg con 283 punti, mentre è quarta Marketa Davidova ma staccata, a quota 223; quinta Vanessa Voigt con 197, con tre lunghezze di vantaggio su Suvi Minkkinen e Ella Halvarsson, appaiate con 194. Per quanto riguarda le azzurre, Wierer è 14esima con 130 punti, mentre per trovare le altre bisogna scendere ancora: Comola è 27esima con 65 punti, segue Auchenthaller con 57 e la 30esima piazza. Si sente la mancanza della campionessa in carica Lisa Vittozzi, ancora out per problemi alla schiena e che ha posticipato il suo rientro alle gare nel 2025.

I risultati dell’inseguimento femminile di Hochfilzen

Lou Jeanmonnot (FRA) 29:48.5 Vanessa Voigt (GER) +33.8 Franziska Preuss (GER) +35.3 Ella Halvarsson (SWE) +39.5 Marketa Davidova (CZE) +56.0 Julia Simon (FRA) +1:06.7 Suvi Minkkinen (FIN) +1:11.2 Elvira Oeberg (SWE) +1:19.0 Gilonne Guigonnat (FRA) +1:20.1 Karoline Offigstad Knotten (NOR) +1:27.0

20. Dorothea Wierer (ITA) +2:00.3

29. Hannah Auchentaller (ITA) +2:31.6

33. Samuela Comola (ITA) +2:48.1

35. Michela Carrara (ITA) +2:58.1

49. Beatrice Trabucchi (ITA) +4:00.7

51. Martina Trabucchi (ITA) +4:19.7