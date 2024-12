L’Italia sale sul podio a Cervinia, sede della tappa d’apertura della Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboardcross, e lo fa grazie a Lorenzo Sommariva. L’azzurro ha chiuso al terzo posto una gara rocambolesca, conquistando l’ottavo podio in carriera nel massimo circuito internazionale. Nulla da fare invece per Michela Moioli, solo ottava. Andiamo a ripercorrere la giornate sulle nevi italiane, con il racconto delle gare e le parole degli italiani.

Il racconto della finale

Secondo podio a Cervinia dopo il successo del 2019 per Sommariva, che ha iniziato la sua finale come peggio non poteva dato che è scivolato appena dopo lo start. Tuttavia è riuscito a recuperare e, complice la caduta del canadese Grondin, è riuscito ad assicurarsi il terzo posto. Davanti a lui l’australiano Cameron Bolton, vincitore, e l’austriaco Jakob Dusek, secondo. Risultato speciale per Lorenzo, il quale non saliva sul podio da oltre un anno e mezzo (Veysonnaz, marzo 2003). Eliminati al primo turno invece Tommaso Leoni (18°) e Matteo Menconi (28°).

Le dichiarazioni di Sommariva

“Vista la caduta in partenza si tratta di un podio molto particolare. Qui sono di casa, perciò per me è un podio davvero importante sulla pista in cui sono cresciuta. Per una volta è andata bene. I turni precedenti sono stati equilibrati, ma posso dire di essermi guadagnato la fortuna della finale. Ringrazio Roberto Greco per avermi aiutato a superare momenti complicato. Sono al settimo cielo per essere tornato sul podio davanti alla mia compagna in dolce attesa”.

Non brilla Moioli

Il terzo posto in semifinale ha costretto Michela Moioli a disputare la small final, rinunciando invece alla finale principale. Giornata non entusiasmante per la campionessa bergamasca, costretta ad accontentarsi dell’ottavo posto. Il successo è andato alla francese Lea Casta, capace di centrare la prima vittoria in carriera. Sul podio con lei l’australiana Josie Baff e l’altra francese Maja-Li Iafrate Danielsson. Per quanto riguarda l’Italia, l’altra rappresentante – vale a dire la sedicenne Lisa Francesia Boirai, al debutto in Coppa del Mondo – ha chiuso in quindicesima piazza, uscendo di scena nei quarti di finale.

Il commento a caldo di Michela

“Sono contenta così. La prima gara della stagione è sempre la prima. Sono ancora qua e me la gioco con molte ragazze forti: si tratta di una ruota che gira, è uno stimolo a giocarmela ad ogni gara. Gli ultimi giorni? Intensi, ho anche rimediato una contusione al ginocchio. Quando però è tempo di gareggiare la carica agonistica prevale su tutto”.