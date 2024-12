Tutto pronto per la tappa di Hochfilzen, secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon: ecco, di seguito, il calendario completo dell’evento. Dopo il primo lungo e intenso appuntamento a Kontiolahti (Finlandia), il massimo circuito internazionale si sposta in Austria per una tre giorni di gare. Si inizia con le sprint del venerdì, seguite dalle prime pursuit stagionali, mentre domenica si chiude con le due staffette per genere. L’Italia si affida ancora una volta alla fuoriclasse altoatesina Dorothea Wierer, tornata a giocarsi le posizioni che contano, ma anche ai tanti giovani talenti che vanno a caccia di buone prestazioni per continuare a crescere. Ancora assente Lisa Vittozzi, detentrice della Sfera di Cristallo, che ha deciso di saltare la prima parte di stagione per recuperare al meglio dai problemi fisici. Di seguito, il programma completo di tappa con date e orari italiani e le informazioni per seguire le gare.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

STREAMING E TV – Le gare della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Hochfilzen 2024 sono visibili in diretta streaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, oltre che in diretta streaming gratuita su Eurovision Sport. Inoltre, alcune gare saranno trasmesse in diretta tv o in differita sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche per gli abbonati Sky, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e risultati per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN 2024 BIATHLON

VENERDI’ 13 DICEMBRE

11.30 Sprint 7.5km femminile

14.20 Sprint 10km maschile

SABATO 14 DICEMBRE

12.15 Inseguimento 10km femminile

14.45 Inseguimento 12.5km maschile

DOMENICA 15 DICEMBRE

11.30 Staffetta femminile 4x6km

14.15 Staffetta maschile 4×7.5km