LIVE – Italia-Svezia: amichevole femminile giovedì 9 maggio 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Svezia, seconda amichevole 2024 di volley femminile in programma giovedì 9 maggio. Dopo il primo test match disputato mercoledì a Novara sempre contro la compagine svedese, le azzurre tornano in campo per crescere ancora e trovare la giusta intesa in vista dei prossimi impegni. La Nazionale di Julio Velasco, infatti, dovrà affrontare nel migliore dei modi la Volleyball Nations League per conquistare punti e rimanere nelle prime posizioni del ranking mondiale, così da poter conquistare la carta per i Giochi Olimpici di Parigi. La squadra italiana non è ancora al completo, visto l’impegno sia di Milano che di Conegliano nella finale di Champions League, ma vuole conquistare un successo per fare il pieno di entusiasmo prima di iniziare la VNL. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 9 maggio al Pala Banca Sport di Piacenza, in Italia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita amichevole Italia-Svezia di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

ITALIA – SVEZIA (inizia alle 19.00)

