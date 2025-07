Riparte la gara del Tour de France dopo il giorno di riposo con l’arrivo sul Gigante di Provenza tra sofferenza, ma tante emozioni

Ritorna finalmente il Tour de France dopo il meritato lunedì di riposo in un luogo straordinario. Parliamo, infatti, del Ventoux che è stato il teatro della sedicesima tappa del Tour de France con partenza da Montpellier e arrivo sul Géant de Provence.

Il luogo è caratterizzato dai primi 150 km che sono pianeggianti, senza GPM e con un solo traguardo intermedio posto dopo 112 km a Chateauneuf-du-Pape. Al km 133, invece, si comincia a salire leggermente, prima di iniziare la scalata al Mont Ventoux. La salita sarà di 15,7km.

16ma tappa Tour de France: tutte le classifiche

La Grande Boucle torna in strada oggi, martedì 22 luglio, dopo la tappa di domenica 20 in cui ha trionfato Tim Wellens. Anche dopo la gara di oggi Tadej Pogacar è rimasto in maglia gialla.

Il francese Valentin Paret-Peintre ha conquistato la 16^ tappa del Tour de France, 171,5 km. Ha battuto allo sprint l’irlandese Ben Healy, con Santiago Buitrago arrivato terzo a 14″.

La gara, però, ha perso un altro protagonista prima dell’ascesa al Mont Ventoux: Mathieu van der Poel si è ritirato a causa di una polmonite.

Attimi di spavento, invece, per Tobias Johannessen che ha avuto un malore dopo aver tagliato il traguardo ed è stato subito soccorso dal servizio medico di gara, che gli ha somministrato dell’ossigeno.

Di seguito l’ordine d’arrivo della 16ma tappa: