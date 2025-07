All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Nessuna impresa è impossibile se ci credi davvero. Quante volte è stata pronunciata questa frase, soprattutto nel mondo dello sport. Questa frase anche oggi sarebbe potuta tornare quanto mai attuale.

L’Italia femminile è stata a un passo dalla sua impresa allo Stade de Genève, in Svizzera. A Lancy le azzurre di Andrea Soncin sono state beffate dall’Inghilterra. Non è bastata la rete segnata al 33′ da Barbara Bonansea. Sarebbero bastati altri due minuti di resistenza per accedere alla finale, al 96′ Michelle Agyemang ha pareggiato i conti. Ai tempi supplementari, al 119′, la rete decisiva di Chloe Kelly sulla ribattuta del rigore da lei sbagliato e parato da Giuliani.

Europei femminili, Inghilterra in finale: chi affronterà e quando si giocherà

Una vittoria di questa sera dell’Italia sarebbe rimasta negli annali del calcio nostrano. Le azzurre battendo l’Inghilterra campione d’Europa (2022) in carica e finalista all’ultimo Mondiale (2023), avrebbero raggiunto la terza finale a un campionato europeo nella storia.

La prima risale al 1993 mentre la seconda a quattro anni dopo, nel 1997. Domenica alle 18:00, purtroppo, non ci sarà l’Italia guidata dal ct Andrea Soncin al St. Jakob-Park di Basilea, ma l’Inghilterra che sfiderà la vincente della semifinale di domani sera tra Germania e Spagna.