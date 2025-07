La spedizione azzurra di scherma arriva a 8 medaglie grazie all’argento della squadra di fioretto femminile e al bronzo del team di spada maschile, eguagliando la spedizione di Chengdu 2023.

Arrivano altre due medaglie per l’Italia all’Universiade 2025. La spedizione azzurra, a una giornata dal termine, arriva così a 8 medaglie grazie all’argento della squadra di fioretto femminile (Giulia Amore, Aurora Grandis, Irene Bertini e Carlotta Ferrari) e al bronzo del team di spada maschile (Nicolò Del Contrasto, Simone Mencarelli, Fabrizio Di Marco e Fabrizio Cuomo). L’Italia di scherma così eguaglia per numero di medaglie la spedizione di Chengdu 2023 quando mancano ancora due prove.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Secondo gradino del podio per le fiorettiste azzurre. Il primo match di giornata per il quartetto composto da Giulia Amore, Aurora Grandis, Irene Bertini e Carlotta Ferrari è stato quello dei quarti di finale vinto largamente contro Macao (45-34). In semifinale l’Italia, seguita a fondo pedana dal maestro Valerio Aspromonte, ha subito preso le redini del match battendo con il risultato finale di 45-35 il Giappone. In finale le azzurre sono state superate dalla Corea del Sud per 45-26 conquistando comunque uno splendido argento.

La seconda medaglia di giornata arriva al team della spada maschile che ha iniziato il tabellone ad eliminazione diretta vincendo un match tiratissimo contro l’Estonia per 41-40 negli ottavi di finale. Il quartetto composto da Nicolò Del Contrasto, Simone Mencarelli, Fabrizio Di Marco e Fabrizio Cuomo ha proseguito la giornata con la vittoria nei quarti (45-37) sul team neutrale entrando in semifinale. Contro il Giappone è arrivato lo stop per gli azzurri (45-38) con l’ingresso nella finale per il bronzo. Pronta la reazione del quartetto, seguito a fondo pedana dal maestro Giacomo Falcini, che si è nettamente imposto sulla Francia (45-34) salendo così sul terzo gradino del podio.

Quando mancano ancora due gare al termine del programma di scherma all’Universiade 2025, l’Italia sulle pedane tedesche ha già eguagliato il bottino di otto medaglie conquistate nell’edizione di due anni fa a Chengdu, in Cina.

Un risultato che conferma lo spessore della spedizione italiana e che dà ulteriore carica in vista dell’ultima giornata di competizioni. Domani spazio per il fioretto maschile con il team formato da Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Federico Pistorio che alle 10.20 affronterà la vincente tra Macao e Australia. In gara anche la squadra di sciabola femminile (Michela Landi, Benedetta Fusetti, Claudia Rotili e Alessia Di Carlo) che alle 9.30 se la vedrà contro il Kazakhstan. Entrambe le formazioni azzurre entreranno in gara negli ottavi di finale.

UNIVERSIADE 2025 FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Essen (Germania), 21 luglio 2025

Classifica (12): 1. Corea del Sud, 2. ITALIA (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis), 3. Giappone, 4. Francia

UNIVERSIADE 2025 SPADA MASCHILE A SQUADRE – Essen (Germania), 21 luglio 2025

Classifica (26): 1. Giappone, 2. Ungheria, 3. ITALIA (Fabrizio Cuomo, Simone Mencarelli, Fabrizio Di Marco, Nicolò Del Contrasto), 4. Francia.