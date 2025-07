Martedì pieno zeppo di appuntamenti per lo sport in tv e streaming: ecco tutto il programma con gli orari e tutti i dettagli.

L’estate è entrata nel vivo e con essa anche i diversi appuntamenti sportivi da non perdere. Si è fermato il campionato, con la Serie A e tutte le altre competizioni, ma non lo sport in generale. Occhio allora a questo martedì 22 luglio perché gli appuntamenti sono tantissimi.

Tornerà in campo, per il tennis, anche Lorenzo Musetti all’ATP Washington 2025 contro Norrie. Ma non è finita qui: sono tantissimi gli appuntamenti imperdibili della giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli utili.

Sport in tv: il programma di questo martedì 22 luglio

07.00 Scherma, Mondiali 2025: fase a gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 fioretto maschile individuale – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Multisport, Universiadi: sesta giornata – Diretta tv dalle 17.30 su Eurosport1 HD; in streaming su FISU.tv, dalle 14.25 su Discovery+ e dalle 17.30 DAZN.

09.00 Scherma, Mondiali 2025: fase a gironi ed eliminazione diretta fino ai 64 spada femminile individuale – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: Italia vs Montenegro – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

11.00 Tennis, WTA Praga 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, ATP Kitzbuehel 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Grecia vs Spagna – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.32 Nuoto artistico, Mondiali 2025: finale tecnico a squadre – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), dalle 12.45 su RaiSport HD; in streaming RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.40 Ciclismo, Tour de France 2025: sedicesima tappa – Diretta tv dalle 11.55 su Eurosport1 HD, dalle 14.00 su Rai 2 HD; in streaming dalle 11.55 su Discovery+ e DAZN; dalle 14.00 su RaiPlay.

14.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: USA vs Croazia – Diretta streaming su Eurovision Sport.

15.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Serbia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming RaiPlay, SkyGo e su NOW.

16.30 Tennis, ATP Umago 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. (Passaro vs Ugo Carabelli 1° match e inizio programma alle 16.30)

17.00 Tennis, ATP Washington 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Uno (201) dalle 01.00 alle 04.00 italiane; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. (Musetti vs Norrie 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Washington 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Uno (201) dalle 01.00 alle 04.00 italiane; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Italia vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay.