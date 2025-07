Dopo aver concluso la fase intercontinentale con 12 vittorie in altrettante gare disputate, l’Italia femminile del volley tornerà in campo nelle Finals della Nations League a Lodz.

Domani tornerà in campo l’Italia nelle Finals di Volleyball Nations League a Lodz. Dopo aver concluso la fase intercontinentale con 12 vittorie in altrettante gare disputate ed eguagliando il record di 26 vittorie consecutive in gare ufficiali tra stagione 2024 e 2025, le azzurre affronteranno gli Stati Uniti nella prima gara ad eliminazione diretta dell’anno.

La testa di serie 1 che incrocia la 8 per guadagnarsi l’accesso alle semifinali che nello specifico vedranno Italia o Stati Uniti incrociare la vincente di Polonia-Cina. Al momento però le ragazze del CT Julio Velasco sono concentrate solo ed esclusivamente sulla sfida con le americane in programma domani alle 16:30 all’Atlas Arena di Lodz in quello che sarà il secondo capitolo stagionale di una rivalità saggiata nell’esordio assoluto in VNL 2025 a Rio de Janeiro. In quella circostanza capitan Danesi e compagne si imposero al Maracanazinho con un netto 3-0.

Le parole di Antropova

Protagonista di quella partita fu Ekaterina Antropova che questa mattina ha rappresentato l’Italia nella conferenza stampa ufficiale di presentazione delle Finals 2025 al fianco del CT della nazionale polacca, Stefano Lavarini, e delle atlete Magdalena Stysiak (Polonia), Avery Skinner (USA), Gong Xiangyu (Cina), Gabi (Brasile), Camilla Weitzel (Germania), Megumi Fukuzawa (Giappone) e Simge Akoz (Turchia). “Stiamo bene e siamo pronte – ha dichiarato l’opposta azzurra, Ekaterina Antropova -. Affronteremo una grande squadra, molto cambiata rispetto a quella battuta a Rio all’esordio in VNL e che certamente saprà e vorrà metterci in difficoltà. Dal canto nostro dobbiamo giocare dando il massimo, pronte ad affrontare con serenità e decisione le difficoltà che il match ci presenterà. Credo che sia importante approcciare una partita alla volta in questa fase. Non dobbiamo pensare alla striscia vincente o al fatto che siamo imbattute ma solo concentrarci su quello che dobbiamo fare per vincere il prossimo match. Non credo che ci sia un segreto particolare dietro al nostro momento attuale ma piuttosto che sia frutto di un mix importante in cui tutto sta funzionando. Detto questo, finora, non abbiamo raggiunto niente e quindi sarà importante continuare a lavorare duramente per fare bene a partire da queste Finals. È importante, ripeto, non pensare a tutti questi numeri, al record, all’imbattibilità ma piuttosto concentrarsi intensamente su quello che dobbiamo fare. Noi internamente siamo concentrate su questo, dando il massimo in allenamento per giocare al meglio ogni partita”.

Svelato in conferenza stampa il nuovo trofeo della Volleyball Nations League. Più imponente, con una struttura in argento e dettagli d’oro, il nuovo trofeo è la rivisitazione dell’oramai iconica ed apprezzata VNL cup.

La lista delle 14 azzurre alle Finals di Lodz

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro

Centrali: 1. Anna Gray, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Italia-Stati Uniti negli ultimi 2 anni

Negli ultimi due match ad eliminazione diretta disputati contro gli Stati Uniti le azzurre si sono imposte in entrambe le circostanze 3-0 (1° turno VNL Finals 2024 a Bangkok e Finale Giochi Olimpici 2024 a Parigi).

Tutti i precedenti Italia-Stati Uniti

38 vittorie, 46 sconfitte, 84 match disputati

Tabellone Finals di Lodz (Polonia) 23-27 luglio

Mercoledì 23 luglio

QF1 – ore 16:30 Italia-USA

QF4 – ore 20:00 Polonia–Cina

Giovedì 24 luglio

QF4 – ore 16:30 Giappone-Turchia

QF2 – ore 20:00 Brasile-Germania

Sabato 26 luglio ore 16/ore 20

Semifinale 1 – Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2 – Vincente QF2 – Vincente QF3

Domenica 27 luglio

ore 16:00 finale 3°/4° posto

ore 20:00 finale 1°/2° posto

La Volleyball Nations League femminile 2025 in TV

Tutte le partite delle azzurre della VNL saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN che ha comprato i diritti dell’evento.

Come da diversi anni tutte le gare della Volleyball Nations League saranno disponibili in diretta streaming su VBTV – subscribe.volleyballworld.tv