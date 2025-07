Semifinale storica a Ginevra per le Azzurre: alle 21 sfida contro l’Inghilterra campione in carica, diretta su Rai 1 e RaiPlay.

Martedì 22 luglio, alle ore 21, allo Stade de Genève di Ginevra, l’Italia femminile guidata da Andrea Soncin affronta l’Inghilterra di Sarina Wiegman nella semifinale degli Europei femminili 2025. Le Azzurre tornano a questo livello dopo 28 anni, era il 1997, mentre l’Inghilterra, campione in carica dal 2022, cerca il bis e conferma del dominio continentale.

L’Italia ha chiuso seconda nel gruppo B dietro alla Spagna, con un successo su Belgio, pareggio contro il Portogallo e sconfitta contro le Furie Rosse. Ai quarti è arrivato il 2‑1 sulla Norvegia grazie alla doppietta di Cristiana Girelli. L’Inghilterra, seconda nel girone D, ha superato la Svezia solo ai rigori dopo il 2‑2 nei tempi supplementari.

Europeo femminile, Azzurre pronte all’impresa contro le campionesse in carica

L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 e visibile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio femminile: le emozioni saranno forti e l’accesso alla finale domenica 27 luglio a Basilea attende la vincente dello scontro Germania‑Spagna.

L’Inghilterra scenderà in campo con il 4‑3‑3: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. L’Italia di Soncin opterà invece per il 5‑3‑2 (o un 4‑3‑3 alternativo): Giuliani; Oliviero, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Greggi; Cantore, Girelli . Attesa per conferme dell’undici che ha eliminato la Norvegia, con Girelli al centro del tridente.