Prende il via oggi il Campionato del Mondo Tbilisi 2025 di scherma: nella giornata inaugurale della kermesse iridata sulle pedane georgiane (che durerà fino al 30 luglio) per l’Italia è impegnata soltanto la spadista Rossella Fiamingo.

Nella giornata inaugurale della kermesse iridata sulle pedane georgiane (che durerà fino al 30 luglio) per l’Italia è impegnata soltanto la spadista Rossella Fiamingo, chiamata a disputare i gironi eliminatori. Sono invece già qualificate per diritto di ranking Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Sara Kowalczyk, che entreranno in gara direttamente domani quando si assegneranno le medaglie.

Stesso discorso per i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, tutti già ammessi al tabellone principale da 64, essendo tra i “top 16” della classifica mondiale.

Campionati del Mondo Tbilisi 2025 – Spada femminile individuale, qualificazioni | 22 luglio

PROGRAMMA COMPLETO

Campionati del Mondo Assoluti 2025 | Tbilisi (Georgia), 22-30 luglio

Martedì 22 luglio

Fioretto maschile individuale – Fasi Preliminari

Spada femminile individuale – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo)

Mercoledì 23 luglio

Fioretto maschile individuale – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile individuale – Tabellone principale (Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, ev. Rossella Fiamingo*)

Giovedì 24 luglio

Sciabola maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile individuale – Fasi Preliminari

Venerdì 25 luglio

Sciabola maschile individuale – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, ev. Matteo Neri*, ev. Pietro Torre*)

Fioretto femminile individuale – Tabellone principale (Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini)

Fioretto maschile a squadre – Fasi Preliminari (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Sabato 26 luglio

Fioretto maschile a squadre – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Tabellone principale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Spada maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Galassi, Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale – Fasi Preliminari (Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Domenica 27 luglio

Spada maschile individuale – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, ev. Matteo Galassi*, ev. Valerio Cuomo*)

Sciabola femminile individuale – Tabellone principale (Michela Battiston, ev. Chiara Mormile*, ev. Eloisa Passaro*, ev. Mariella Viale*)

Sciabola maschile a squadre – Fasi Preliminari (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Fasi Preliminari (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Lunedì 28 luglio

Sciabola maschile a squadre – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Tabellone principale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Martedì 29 luglio

Spada maschile a squadre – Fasi Preliminari (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Fasi Preliminari (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)