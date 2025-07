L’Italia sta per giocare una delle partite più importanti della propria storia: contro l’Inghilterra c’è in palio la finale

Comunque andrà, sarà una serata storica per l’Italia. Infatti la Nazionale femminile si giocherà l’accesso alla finale del campionato Europeo, un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava impossibile. Ora manca solo una partita, anche se si tratta di una sfida davvero complicata.

Le Azzurre infatti dovranno sfidare le campionesse in carica che però hanno superato la Svezia ai quarti di finale solamente per il rotto della cuffia. Infatti al 78esimo, il risultato sorrideva per 2-0 in favore delle svedesi, poi la rete di Bronze e quella della neo-entrata Agyemang hanno portato la sfida ai rigori, lotteria vinta dall’Inghilterra dopo 14 tiri dal dischetto.

Italia femminile, nel segno di Girelli: caccia alla finale

Le semifinali degli Europei si apriranno proprio con la partita tra Italia-Inghilterra. Le Azzurre hanno vinto all’esordio con il Belgio, pareggio con il Portogallo e perso con la Spagna, ma ciò è bastato per accedere alle fasi finali dove hanno sfidato e battuto con la Norvegia ai quarti di finale.

Il miglior risultato della storia dell’Italia è nel 1997 quando arrivarono seconde. Dall’epoca non c’è mai stato un risultato migliore di quello raggiunto in questi giorni, ma le ragazze di Soncin non si vogliono arrendere e nemmeno accontentare dunque daranno battaglia.

La regina è senza dubbio Cristiana Girelli: la rete spettacolare con il Portogallo nella fase a girone e la doppietta con la Norvegia hanno dato una grossa mano per usare un eufemismo all’Italia. Ora più che mai le Azzurre si aggrapperanno a lei per scalfire il muro inglese. Appuntamento a domani, martedì 22 luglio 2025 alle ore 21:00.