La Ryder Cup tornerà a giocarsi in Spagna: la sfida del 2031 tra il Team Europe e gli Usa si disputerà in Costa Brava.

Dopo 34 anni dall’ultima volta (1997 al Real Club Valderrama di Sotogrande, Cadice) la Ryder Cup tornerà a giocarsi in Spagna. La sfida del 2031 tra il Team Europe e gli Usa si disputerà in Costa Brava (regione costiera della Catalogna), sul percorso del Camiral Golf di Caldes de Malavella (Girona).

Dopo i confronti del 2025 (dove i fratelli Edoardo e Francesco Molinari saranno tra i vicecapitani europei) a Bethpage (New York), del 2027 ad Adare Manor (Irlanda) e del 2029 a Chaska (Minnesota), la Spagna ospiterà nuovamente la più importante e affascinante sfida di golf al mondo che nel 2023 è andata in scena in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), infrangendo ogni record.

Un omaggio a Seve Ballesteros. L’indimenticato campione spagnolo nel 1997 guidò, come capitano, la compagine continentale al successo. Protagonista in campo, l’azzurro Costantino Rocca, capace di superare nel match di singolo una leggenda come Tiger Woods.