Mondiali scherma Milano 2023, Samele: “Giornata negativa, decisioni arbitrali ci hanno sfavorito”

“Il match da vincere era quello con la Francia, poi gli spareggi dal quinto all’ottavo posto danno pochi punti, la differenza la fa se scavalli il turno. La giornata è da dimenticare per il risultato, ma la prestazione non è stata così negativa: devo dire una cosa che io odio dire, purtroppo alcune decisioni arbitrali ci hanno messo nella condizione di minimo svantaggio. Non riesco a trovare il motivo per cui sia stata presa quella decisione lì, avrebbe cambiato le cose a livello emotivo anche per Luca Curatoli”. Queste le parole di Luigi Samele, sciabolatore azzurro, al termine della prova a squadre nei mondiali in corso a Milano chiusa con il sesto posto. “Non mi piace mai lamentarmi – ha aggiunto -, mi assumo sempre le mie responsabilità, ma ci sono state un paio di decisioni forzate da una parte. Dobbiamo accettare una brutta giornata, la nostra bravura è sempre stata quella di reagire e tornare più incazzati di prima. La qualifica olimpica? Noi non ragioniamo nel qualificarci, vogliamo andare alle olimpiadi per vincere una medaglia. Arrivi a vincere solo se arrivi alla competizione con un certo status”.