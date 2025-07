Italia subito protagonista nel tiro con l’arco nel corso della seconda tappa dell’European Grand Prix di Arnhem, in Olanda, grazie soprattutto a Federico Musolesi e Giulia Di Nardo.

Italia subito protagonista nella seconda tappa dell’European Grand Prix di Arnhem (NED). Gli azzurri sono stati impegnati nelle frecce di ranking round di ricurvo maschile e compound femminile, nel pomeriggio arriveranno in campo tutti gli arcieri non ancora scesi sulla linea di tiro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

I RISULTATI DEL RICURVO

Nella gara individuale del ricurvo maschile si mette in mostra Federico Musolesi grazie al quinto posto con 659, doppio 651 invece per Massimiliano Mandia e Matteo Bilisari, rispettivamente decimo e dodicesimo. Tutti e tre gli azzurri partiranno dal secondo turno nella corsa delle eliminatorie, per Alessandro Paoli, venticinquesimo con 635 punti, sarà invece sfida al primo turno contro il georgiano Moseshvili. Nella gara a squadre l’Italia (Musolesi, Bilisari, Mandia) conquista il secondo posto con 1961 punti e ai quarti sfiderà la Polonia.

I RISULTATI DEL COMPOUND

Anche nel compound femminile l’Italia ottiene ottimi risultati. Giulia Di Nardo è quarta con 689 punti, Eleonora Sarti è nona con 676 e Irene Franchini è dodicesima con 669. Le tre arciere entrano in tabellone dagli ottavi, con Di Nardo che ancora deve conoscere il nome della sua avversaria, mentre Sarti se la vedrà con Tonus (LUX) e Franchini con la tedesca Walter. Paola Natale partirà dal turno precedente con l’islandese Alfredsdottir dopo aver centrato il quindicesimo posto in qualifica con 665 punti.

Nella gara a squadre altro secondo posto con Di Nardo, Franchini e Sarti che mettono a referto 2034 punti e in semifinale affronteranno l’Olanda.