Nella giornata inaugurale del Campionato del Mondo Tbilisi 2025, dedicata alle fasi preliminari delle prove individuali di spada femminile e fioretto maschile, Rossella Fiamingo stacca il pass per il tabellone principale delle spadiste.

Sei vittorie in altrettanti assalti e Rossella Fiamingo stacca il pass per il tabellone principale delle spadiste in programma domani. È bastata un’ottima fase a gironi per qualificarsi all’unica azzurra in pedana oggi nella giornata inaugurale del Campionato del Mondo Tbilisi 2025, dedicata alle fasi preliminari delle prove individuali di spada femminile e fioretto maschile.

Fiamingo, alla sua decima kermesse iridata e con due titoli già in bacheca, ha approcciato la giornata delle eliminatorie con concentrazione e carattere, calando un en plein di successi (appena otto le stoccate subite) che le ha consentito di chiudere da numero 4 dei gironi su 188 partecipanti, evitando anche il round dei tabelloni preliminari.

Le parole di Rossella Fiamingo

“Sono molto soddisfatta di questa prima giornata, dovevo rompere il ghiaccio e ho avuto delle sensazioni davvero positive. Era da tempo che non disputavo i gironi in un Mondiale (da Budapest 2019 – ndr), non li amo, ma li ho preparati bene e sono entrata in gara decisa, vincendo tutti gli assalti ed evitando anche i rischi e gli sforzi dei tabelloni preliminari. Spero di ritrovarmi questo approccio anche per la giornata di domani, quella che conta davvero. Perché non sono certo venuta qui soltanto per superare le qualificazioni…”, le parole dell’olimpionica dei Carabinieri.

Così Rossella Fiamingo ha raggiunto al tabellone principale di domani le compagne Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Sara Kowalczyk, che erano invece già qualificate per diritto di ranking.

Stesso discorso per i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi, tutti ammessi direttamente al tabellone principale da 64, essendo tra i “top 16” della classifica mondiale.

Otto portacolori dell’Italia, dunque, saranno in gara domani quando in Georgia si assegneranno le medaglie individuali della spada femminile e del fioretto maschile. Inizio gara previsto alle ore 7 italiane (le 9 locali); semifinali e finali cominceranno quando nel nostro Paese saranno le 16.00, con diretta su RAI Sport e Sky Sport Arena.

Campionati del Mondo Tbilisi 2025 – Fioretto maschile individuale | 22 e 23 luglio

Tabellone da 64 (domani dalle ore 7 italiane)

Bianchi (ITA) – Holy (Cze)

Macchi (ITA) – Files (Cro)

Marini (ITA) – Nijs (Bel)

Foconi (ITA) – Wong (Can)

Campionati del Mondo Tbilisi 2025 – Spada femminile individuale | 22 e 23 luglio

Tabellone da 64 (domani dalle ore 8.20 italiane)

Santuccio (ITA) – Brovko (Ukr)

Fiamingo (ITA) – Hess Sancho (Ger)

Rizzi (ITA) – Asis (Ven)

Kowalczyk (ITA) – Prosina (Lat)

PROGRAMMA COMPLETO

Campionati del Mondo Assoluti 2025 | Tbilisi (Georgia), 22-30 luglio

Martedì 22 luglio

Fioretto maschile individuale – Fasi Preliminari

Spada femminile individuale – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo – qualificata)

Mercoledì 23 luglio

Fioretto maschile individuale – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile individuale – Tabellone principale (Sara Maria Kowalczyk, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo*)

Giovedì 24 luglio

Sciabola maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile individuale – Fasi Preliminari

Venerdì 25 luglio

Sciabola maschile individuale – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, ev. Matteo Neri*, ev. Pietro Torre*)

Fioretto femminile individuale – Tabellone principale (Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini)

Fioretto maschile a squadre – Fasi Preliminari (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Fasi Preliminari (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Sabato 26 luglio

Fioretto maschile a squadre – Tabellone principale (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Tabellone principale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Spada maschile individuale – Fasi Preliminari (Matteo Galassi, Valerio Cuomo)

Sciabola femminile individuale – Fasi Preliminari (Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Domenica 27 luglio

Spada maschile individuale – Tabellone principale (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, ev. Matteo Galassi*, ev. Valerio Cuomo*)

Sciabola femminile individuale – Tabellone principale (Michela Battiston, ev. Chiara Mormile*, ev. Eloisa Passaro*, ev. Mariella Viale*)

Sciabola maschile a squadre – Fasi Preliminari (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Fasi Preliminari (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Lunedì 28 luglio

Sciabola maschile a squadre – Tabellone principale (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Tabellone principale (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Martedì 29 luglio

Spada maschile a squadre – Fasi Preliminari (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Fasi Preliminari (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)