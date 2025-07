Nei 400 metri, nel corso della seconda giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje, Laura Frattaroli conquista la medaglia d’argento, andando per la prima volta sotto i 54 secondi in carriera.

Un’altra medaglia azzurra nella seconda giornata del Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje (Macedonia del Nord).

Dopo l’oro di Kelly Doualla e l’argento di Edwin Fermin Galvan nei 100 del day 1, la terza gioia arriva dai 400 metri grazie a Laura Frattaroli, medaglia d’argento e prima volta sotto i 54 secondi in carriera. La sarda della Tespiense Quartu si esprime in 53.71 e diventa la seconda italiana U18 di sempre, togliendo altri 32 centesimi al personale dopo il 54.03 della batteria di ieri. In finale cede soltanto alla forte slovena Ziva Remic capace di 52.21.

Anche due sesti posti azzurri, quelli di Juan José Caggia nei 400 (48.44) e di Filippo Vedana che nei 110 ostacoli (13.80, vento non indicato) non riesce a ripetere l’ottima prestazione della batteria (13.41). Belle impressioni nel primo turno dei 400hs per Diego Mancini: con 51.27 approda alla finale di venerdì con il miglior tempo. Eliminata nei 2000 siepi Sofia Marcucci (7:02.06).