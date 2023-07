F1 GP Belgio Spa 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude il dodicesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e sale a mille l’attesa per il GP del Belgio 2023 a Spa. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming. Sulla pista belga enorme spettacolo garantito su una delle piste più amate, sarà ancora Verstappen a trionfare o McLaren e Ferrari riusciranno a ricucire il gap con il fenomeno della Red Bull? Ricordiamo che si arriva a questo appuntamento dopo il weekend rivoluzionato con qualifiche al venerdì e sprint al sabato.

La gara di Spa si terrà come di consueto alle ore 15 di domenica 30 luglio e la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 verrà invece trasmessa la differita in replica in chiaro nel tardo pomeriggio. Infine, Sportface.it al solito vi terrà informati con la diretta testuale della gara aggiornata minuto dopo minuto per non farvi nemmeno un minuto di quanto accade. Ecco allora il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 30 luglio 2023

ore 15:00-17:00 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1