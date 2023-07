Juventus-Lukaku, Giuntoli prepara il blitz a Londra

La Juventus si muove sul mercato e il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli prepara il blitz a Londra, come riporta Tuttosport. La società bianconera continua a monitorare l’operazione legata al possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero, dopo la rottura della trattativa con la sua ex squadra, l’Inter. L’attaccante belga è legato ai Blues da un contratto fino al 2026, ma l’intenzione è quella di separarsi in quest’estate. Difficilmente, la Juventus affonderà subito. Serve pazienza, perché, come riporta Tuttosport, la società bianconera non vuole chiudere alle cifre del Chelsea (40 milioni). Per ora i Blues chiudono all’ipotesi del prestito, ma la situazione potrebbe cambiare ad agosto inoltrato. E la Juventus monitora la situazione.