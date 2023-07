Mondiali scherma Milano 2023: gli italiani in gara sabato 22 luglio

Tutti gli italiani in gara sabato 22 luglio ai Mondiali di Milano 2023 di scherma, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Si alza il sipario sulla rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie mette in palio anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque in ottica qualificazioni ai prossimi Giochi di Parigi 2024. La prima giornata è dedicata ai preliminari di spada femminile e sciabola maschile, dai primi assalti fino al tabellone dei 64 atleti. L’Italia vedrà scendere in pedana solamente due atleti, Federica Isola e Riccardo Nuccio, che proveranno a raggiungere i compagni di squadra nel tabellone principale per proseguire la loro avventura iridata. Chi approderà nel main draw? Di seguito, il programma dettagliato con gli orari di tutte le gare della prima giornata con azzurre e azzurri iscritti.

Mondiali Milano 2023: italiani in gara sabato 22 luglio

9.00: Spada femminile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): FEDERICA ISOLA

11.00 Sciabola maschile individuale – Fasi preliminari (fino al tabellone dei 64): RICCARDO NUCCIO