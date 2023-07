F1 GP Ungheria 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si conclude l’undicesimo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e c’è grande attesa per il GP di Ungheria 2023 a Budapest. Di seguito vi proponiamo tutte le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming. Sulla pista magiara ci si attende grande spettacolo ed è ancora una volta caccia a Verstappen: la Ferrari ritroverà le prestazioni o sarà nuovamente una domenica complicata? Lo scopriremo all’Hungaroring.

Dopo la gara delle ore 16 in Gran Bretagna, si torna al consueto orario delle ore 15 nella giornata di domenica 23 luglio e la diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 verrà invece trasmessa la differita in replica in chiaro nel tardo pomeriggio. Infine, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale della gara aggiornata minuto dopo minuto per non farvi perdere un’emozione. Ecco il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 23 luglio 2023

ore 15:00-17:00 Gara