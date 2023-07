Mondiali scherma Milano 2023: gli italiani in gara martedì 25 luglio

Tutti gli italiani in gara martedì 25 luglio ai Mondiali di Milano 2023 di scherma, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Quarta giornata della rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie mette in palio punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque importanti in ottica qualificazione ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Si inizia a fare sul serio con le fasi finali di spada femminile e sciabola maschile. Pronti a scendere in pedana anche quattro azzurre e quattro azzurri, che proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie e muovere subito il medagliere dell’Italia. Chi salirà sul podio e si aggiudicherà il titolo? Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare di giornata con azzurre e azzurri iscritti.

8.30 Spada femminile individuale – Tabellone principale: ROSSELLA FIAMINGO, MARA NAVARRIA, ALBERTA SANTUCCIO, FEDERICA ISOLA

10.10 Sciabola maschile individuale – Tabellone principale: LUCA CURATOLI, MICHELE GALLO, LUIGI SAMELE, RICCARDO NUCCIO