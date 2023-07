Udinese-Lipsia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, amichevole 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Udinese-Lipsia, match amichevole valevole per il proseguo del precampionato della compagine bianconera. Gli uomini guidati da mister Andrea Sottil, dopo le prime uscite, si trovano davanti ad un test di altissimo livello, contro uno dei club europei più forti. La compagine tedesca, infatti, nelle ultime stagioni ha dimostrato una costante crescita raggiungendo anche la fase ad eliminazione diretta della Champions League. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di martedì 25 luglio e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito udinesetv.it. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con un live testuale, tabellino e approfondimenti.

